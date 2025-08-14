“No es estimulando el odio como se rinde tributo al senador Miguel Uribe”: Pizarro a Uribe

Colombia

La senadora y precandidata presidencial del Pacto Histórico María José Pizarro, por medio de una carta abierta, rechazó las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien envió un discurso que fue leído por el director del Centro Democrático Gabriel Vallejo durante las honras fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay.

Pizarro expresó que las palabras del exmandatario no contribuyen a la paz ni a la reconciliación, sino que perpetúan el odio y justifican la violencia.

“Quienes tuvieron el privilegio de presidir las instituciones deben sembrar semillas para la reconciliación, no para que crezca el odio”, afirmó la senadora en su pronunciamiento.

Asimismo, Pizarro reiteró la importancia de la justicia restaurativa y del diálogo democrático como pilares para honrar la memoria del senador y precandidato presidencial asesinado y garantizar la no repetición de la violencia política.

“Los asesinos de Miguel Uribe, triunfarán si se continúan los mensajes de odio, si se insulta, si se agrede, si se amenaza, o se desconoce la existencia de puntos de vista e intereses diferentes, la validez física y política entre contradictores, expresó Pizarro en sus declaraciones hacia el expresidente Uribe.