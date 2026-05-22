Expertos alertan sobre riesgos energéticos y piden acelerar inversiones para evitar apagones

Por: Cathrine Erazo

En el marco del Festival del Pensamiento, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen; Camilo Marulanda, presidente de Isagen; y John Maya, gerente de EPM, coincidieron en que el país mantiene un sistema eléctrico robusto, pero cada vez más tensionado por la falta de expansión energética y las dificultades regulatorias.

Natalia Gutiérrez aseguró que Colombia construyó un modelo confiable tras el apagón de 1992, pero advirtió que el país se convirtió en “víctima de su propio éxito” al dejar de desarrollar proyectos al ritmo que exige la demanda. Según explicó, desde hace más de cuatro años se vienen alertando márgenes negativos de energía firme mientras el consumo continúa creciendo.

Festival del Pensamiento | Foto: Prisa Media Ampliar Festival del Pensamiento | Foto: Prisa Media Cerrar

Por su parte, Camilo Marulanda afirmó que el problema central es que “no tenemos suficiente energía”. Señaló que en los últimos seis años solo entró menos del 20 % de la capacidad energética esperada y advirtió que las señales regulatorias y fiscales han frenado nuevas inversiones. También insistió en que el gas natural y las plantas térmicas siguen siendo fundamentales para respaldar el sistema, especialmente en periodos de sequía.

John Maya defendió el papel de Hidroituango y explicó que actualmente EPM aporta cerca del 30 % de la energía del país. Además, alertó sobre las dificultades para sacar adelante proyectos energéticos debido a consultas previas, conflictos territoriales y problemas sociales que retrasan obras estratégicas.

Los expertos coincidieron en que el corto plazo exige cuidar los embalses, garantizar combustibles para las térmicas y promover campañas de ahorro de energía. También señalaron que la situación del Caribe refleja retos adicionales asociados a tarifas, informalidad y dificultades de pago del servicio.

La discusión cerró con una advertencia común: Colombia aún tiene capacidad técnica y recursos energéticos, pero necesita recuperar la confianza institucional, acelerar inversiones y destrabar proyectos para evitar que el riesgo de desabastecimiento termine convirtiéndose en una nueva crisis energética.

→ Podría interesarle: La Razón Cercada: el libro que recoge las ideas más poderosas del Festival del Pensamiento