En Concejo de Manizales se debate proyecto para que alcaldía compre predios de nacimientos de agua

Manizales

En el concejo de Manizales se adelanta el segundo debate del proyecto de acuerdo que busca que la alcaldía compre los predios donde hay nacimientos de agua, para reforestar las zonas verdes alrededor de la capital de Caldas, pero también para adquirir unos predios y llevar servicio a ciertos lugares donde la empresa Aguas de Manizales no tiene servicio.

José Humberto Duque Corrales, concejal ponente coordinador, explica que la idea es adquirir predios donde nacen aguas de los tres acueductos empresariales brindando servicio hasta el sector de Maltería. La novedad es que se pueda adquirir los predios en el corregimiento El Remanso. Se discute el proyecto de acuerdo ambiental más grande que tiene Manizales en mucho tiempo, porque no es necesario gritar que somos ambientalistas sin ejecutar acciones”.

Además, el proyecto de acuerdo busca adquirir un predio donde se originan las avalanchas que caen a la quebrada Manizales, por lo que pretenden mitigar el riesgo. “Las afectaciones naturales han generado problemas a las empresas de la zona industrial, ya que proporcionan más del 60 % del PIB. Esperamos que la mayoría de concejales voten mayoritariamente positivo y esos suelos se incorporen al patrimonio del municipio y tengamos garantizada la calidad y cantidad del recurso hídrico para las generaciones venideras”, indica el concejal Duque.

La inversión para adquirir dichos predios es de $ 2.900 millones.