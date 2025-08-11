Incendio afectó varios locales comerciales en el centro de Manizales

Manizales

Un incendio de gran magnitud tuvo lugar en el centro de Manizales, autoridades destacaron que por fortuna, no se reportaron heridos, aunque sí cuantiosas pérdidas materiales.

La Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales, informó sobre un incendio estructural que afectó una edificación de bahareque en la zona céntrica. La conflagración se originó específicamente en la carrera 21 entre Calles 24 y 25, donde varios comercios de librerías que operan en el lugar resultaron afectados por el incidente, así lo informó Diego Rivera, director de la entidad.

“Es una edificación construida en bahareque, mampostería, obviamente este material es muy combustible y con el incendio esto ayuda a la propagación del mismo. Tenemos más de 30 unidades realizando la atención y contención del evento. Estamos trabajando desde dos frentes, desde la carrera 21 y la carrera 22, para evitar la propagación del mismo hacia otras viviendas del sector”, destacó el funcionario mientras atendían la emergencia.

Atención de la emergencia

Más de 30 unidades del cuerpo de bomberos Voluntarios y oficiales de Manizales trabajaron para extinguir las llamas. En el sitio, personal de Invama asistió con vehículos especializados que colaboraron en la atención de las llamas en las zonas elevadas, y se contó con el apoyo de paramédicos de la ciudad.

Testimonios de los afectados

Octavio Giraldo es un librero que trabaja en el local afectado desde hace cerca de 30 años y destacó que la conflagración al parecer inició por un cilindro de gas que tenía un escape, lo que generó las llamas que causaron pánico en la ciudadanía durante la tarde del lunes (11 de agosto)

“Yo estaba haciéndole mantenimiento a los libros, cuando nos llegó una alarma y que había un conato de incendio y efectivamente salimos y las llamas ya estaban bastante altas”, destacó el librero.

Atención a damnificados

En el lugar se atendió a un adulto mayor que se encontraba alterado debido a que su mascota, una gata, había quedado atrapada en el lugar donde falleció, por lo que se le brindó acompañamiento psicosocial debido a que se mostraba afectado por la situación.

Desde la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales informaron que “como consecuencia del incendio, dos personas resultaron lesionadas levemente por la caída de elementos durante la evacuación y fueron trasladadas a centros asistenciales. Siete personas que habitaban el segundo piso de la edificación fueron evacuadas de manera segura. Los establecimientos comerciales de la primera planta, así como un laboratorio de la Nueva EPS, también sufrieron afectaciones”.

Destacaron además que las causas del incidente se encuentran en investigación.