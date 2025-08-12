Dos colegios y más de 30 casas quedaron destechadas por los vendavales en 3 municipios de Caldas

Oriente de Caldas

Manizales

En Marquetalia, se reúnen la Unidad de Gestión del Riesgo, bomberos y Defensa civil, para tener el consolidado total de afectaciones, ya que por el momento hay 25 familias damnificadas y daños en la Institución Educativa Santa Elena, pero también se registraron problemas en varias casas en las veredas El Rosario, Guacas, San Pablo, entre otros.

Andrés Rincón, coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo del municipio, señala que “la principal afectación son por las cubiertas, tanto en las casas como en el plantel educativo y todavía tenemos algunos reportes, por lo que haremos un consolidado con los organismos de socorro. Los daños más graves ocurrieron en las veredas El Rosario, Palmar, Encimadas y San Pablo”.

Otro vendaval afectó ocho viviendas y una sede educativa en Victoria, la cual fue evacuada porque ponía en riesgo a 20 niños que se encontraban al interior de un salón. Juan Alberto Vargas Osorio, alcalde de Victoria, aclara que solo hubo daños materiales y no pérdidas humanas.

“Estamos haciendo los censos para tener el número total de familias afectadas y brindarles los materiales para reparar sus casas, en especial, de las veredas San Mateo, Bellavista y Cañaveral. En la zona urbana, una vivienda también quedó sin techo y la vía que conduce a Honda y La Dorada está con problemas, por lo que la maquinaria amarilla se traslada a los puntos afectados para habilitar el paso vehicular. En la estación de servicio La Floresta, la caída de árboles comprometieron unas redes eléctricas, pero la CHEC intervino y solucionó el problema”.

Vendaval en el Occidente próspero

Mientras que en Risaralda, la Institución Educativa Santa Bárbara y 23 viviendas resultaron con problemas en sus infraestructuras por los fuertes vientos y caída de árboles. Recientemente, se realizó un puesto de mando unificado para adelantar las labores de ayuda a la comunidad. Carlos Alberto Valencia, comandante de bomberos del municipio de Risaralda.

“Las veredas Santana, La Romelia, La Miranda, La Bohemia, El Tablazo y Banderas, fueron los lugares más golpeados por el vendaval, donde hay 23 viviendas y 67 personas afectadas. Igualmente, la carretera que conduce al sector de Las Margaritas estuvo cerrada por la caída de 15 árboles y en otro sector hubo problemas en el cableado eléctrico”.

En las próximas horas, las autoridades en Marquetalia tendrán el consolidado oficial de inmuebles y familias afectadas para gestionar las respectivas ayudas.