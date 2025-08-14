El partido Santa Fe vs. América en cuadrangulares de Liga Femenina se detuvo por actos de racismo ( Getty Images

¡Repudiables actos en el Estadio El Campín! Durante el partido que se llevó a cabo este miércoles 13 de agosto entre Independiente Santa Fe y América de Cali, por la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga Femenina, se presentaron actos de racismo en contra del equipo vallecaucano.

La bochornosa situación se produjo en el cierre del compromiso, cuando aficionados del cuadro bogotano, ubicados en el costado occidental, lanzaron insultos hacia la zona en la que se encontraba el banquillo técnico escarlata, quejándose por la pérdida de tiempo.

Frente a lo ocurrido, la cuarta árbitra le avisó de inmediato a la juez central, quien de inmediato realizó la seña estipulada por racismo (cruzar los brazos formando una equis), habló con las capitanas de ambos equipos y detuvo el partido, mientras se controlaba la situación.

Tras unos instantes, en los que incluso tuvo que llegar el regaño de la capitana santafereña hacia sus hinchas y en el que el mismo presidente Eduardo Méndez intervino, se pudo reanudar el juego, que terminó con victoria americana por la mínima diferencia (0-1), gracias a la solitaria anotación de Elexa Bahr.

