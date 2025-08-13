🔴 EN VIVO | Santa Fe vs. América de Cali, cuadrangulares Liga Femenina

<b>Independiente Santa Fe recibe a América de Cali femenino </b>en un duelo de equipos rojos que promete estar cargado de emociones. Este compromiso es válido por el <b>cuadrangular B de la Liga Colombiana Femenina,</b> donde también se encuentran <b>Nacional y Millonarios</b>.El equipo bogotano ha hecho un llamado a través de sus redes sociales a la hinchada para que acompañen este juego, siguen teniendo descuentos especiales para los abonados y l<b>a boletería general en cualquier localidad del estadio está a solo $22.400,</b> buscando impulsar el apoyo al futbol femenino.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/08/10/tabla-de-posiciones-de-la-liga-femenina-asi-quedo-tras-triunfo-de-nacional-en-casa-del-america/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/10/tabla-de-posiciones-de-la-liga-femenina-asi-quedo-tras-triunfo-de-nacional-en-casa-del-america/"><b>Tabla de posiciones de la Liga femenina: Así quedó tras triunfo de Nacional en casa del América</b></a>En este compromiso estarán presentes dos jugadoras de <b>Selección Colombia.</b> Por parte de Santa Fe, la juvenil<b> María Camila Reyes, </b>y por parte del equipo caleño, <b>Carolina Arias</b>, quien estuvo presenten en la pasada <b>Copa América. </b>En el último partido disputado en el Nemesio Camacho El Campin entre estos dos equipos, el resultado fue un empate 2-2 el pasado 11 de junio del 2024.Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/08/12/no-estamos-acostumbradas-a-perder-katherine-tapia-contra-los-criticos-de-la-seleccion-colombia/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/12/no-estamos-acostumbradas-a-perder-katherine-tapia-contra-los-criticos-de-la-seleccion-colombia/"><b>“No estamos acostumbradas a perder”: Katherine Tapia, contra los críticos de la Selección Colombia</b></a><b>Santa Fe llega tras caer con Nacional en la primera jornada de estos cuadrangulares 2-0 </b>en territorio antioqueño. Además, no ha podido jugar el partido de la fecha 2, por el aplazamiento que se produjo por los desmanes que hubo entre hinchadas de ambos equipo en el <b>Movistar Arena el 6 de agosto, previo al concierto de Damas Gratis,</b> inicialmente el partido estaba programado para el 9 de agosto, ahora <b>se jugara el 18 del mismo mes. </b>Por su parte, el equipo ‘escarlata’ tampoco ha tenido un buen inicio en esta fase del torneo, las dirigidas por Carlos Hernández <b>empataron en la primera jornada 2-2 con Millonarios</b> y perdieron con <b>Nacional 0-3 como locales. </b>Ambos equipos irán por la victoria si quieren conseguir ese cupo a la siguiente instancia, el compromiso entre <b>Santa Fe y América de Cali se jugará a partir de las 5:00 p.m</b> y podrá seguirse la transmisión en vivo de Caracol Radio.