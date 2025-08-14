Fiscalía debe catalogar asesinato de Miguel Uribe como crimen de lesa humanidad: abogado Mosquera

El abogado Víctor Mosquera, representante legal de la familia de Miguel Uribe Turbay, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación que el asesinato del político sea catalogado como un crimen de lesa humanidad.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Mosquera argumentó que este hecho no fue aislado, sino un ataque sistemático contra un líder de oposición, lo que amerita una investigación exhaustiva y sin prescripción.

“La posición jurídica que establecimos desde hace varios días es que ese crimen tiene que ser catalogado como un crimen de lesa humanidad. Esto no fue un hecho aislado, esto es un hecho sistemático, este hecho fue perpetuado contra uno de los líderes de la oposición”, afirmó.

El abogado también hizo referencia a las declaraciones de altos funcionarios del Gobierno Nacional, quienes han señalado a miembros de la Segunda Marquetalia como posibles autores intelectuales del crimen. En ese sentido, pidió a la Fiscalía investigar esta línea y determinar si existen pruebas que vinculen a este grupo con el asesinato.

“Hemos presentado una denuncia penal por crimen de lesa humanidad contra el Zarco precisamente por los señalamientos del ministro de defensa y el director de la policía. Ellos lo han señalado a la segunda Marquetalia y le pedimos a la Fiscalía General de la Nación investiguen esta línea nueva que está dando el ministro de defensa y la policía”, añadió.

Noticia en desarrollo