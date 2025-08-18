Pico y placa regional Bogotá 18 de agosto: horarios de ingreso a la capital y corredores con restricción

El Pico y Placa en Bogotá funciona como una medida que permite mejorar la movilidad de la ciudad y evitar los embotellamientos que se hacen por el gran flujo de carros que se moviliza en ciertas horas del día. Incluso, también es una restricción que funciona para evitar la contaminación del aire, ya que algunos autos producen humos contaminantes.

Por otro lado, con el fin de mejorar la entrada a Bogotá, en marco del puente festivo de la Asunción de la Virgen, este lunes 18 de agosto hay pico y placa regional. Por esta razón, le recomendamos planeas sus viajes con anterioridad, esto con el fin de evitar retrasar su ingreso a la capital.

Pico y placa regional lunes 18 festivo de agosto:

Ingreso de vehículos con placa par (0,2,4,6,8): solo se permitirá el ingreso entre las 12:00 del medio día y las 4:00 p.m.

solo se permitirá el ingreso entre las Ingreso de vehículos con placa impar (1,3,5,7,9): solo se permitirá el ingreso exclusivo entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m.

Es importante resaltar que en horas antes del medio días y después de las 8:00 p.m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción del pico y placa regional.

Corredores y vías de Bogotá con Pico y placa regional 18 de agosto

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte. Avenida Centenario o calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente. Avenida calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur. Avenida Boyacá y vía Al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte. Vía Suba-Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

Pico y placa semana del 18 al 24 de agosto: