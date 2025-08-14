¡Batacazo en la Copa Colombia! Deportes Tolima cayó eliminado frente a Real Cundinamarca / Tomada de @RealCundi

¡Batacazo en la Copa Colombia 2025! Este miércoles 13 de agosto continuó la Fase 1B, ronda que precede a los octavos de final, con la sorpresiva eliminación del Deportes Tolima a manos del modesto Real Cundinamarca.

#CopaBetplay 95’ ⏱️ Final del partido.



| Real Cundinamarca 1 (3-1) 0 Deportes Tolima | pic.twitter.com/0U6VK4n1yf — Club Deportes Tolima (@cdtolima) August 14, 2025

Luego de haberse impuesto sorpresivamente en el Manuel Murillo Toro por 1-2, gracias al doblete de Jayder Asprilla, el equipo dirigido por Juan David Niño cerró su clasificación en el Metropolitano de Techo al concretar una valiosa victoria por 1-0, gracias a otro tanto de Asprilla, global de 3-1.

Se trata del primer equipo proveniente del Torneo de Ascenso que logra eliminar a uno de Primera en esta fase del campeonato. El que más cerca estuvo de concretar dicha hazaña fue el Atlético Huila, que llevó hasta los penales al Junior de Barranquilla, pero en la tanda terminó cayendo por 4-2.

Con esta histórica victoria, Real Cundinamarca se enfrentará en los octavos de final de la Copa Colombia con el Deportivo Pereira, llave que iniciará en la capital del país y terminará en el Hernán Ramírez Villegas.

Las únicas llaves que faltan por definirse son las de Real Cartagena (1) vs. (3) Millonarios y Patriotas (0) vs. (6) Once Caldas.

Llaves definidas en los octavos de final de la Copa Colombia