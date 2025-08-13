Ramón Jesurún entregó detalles sobre la próxima sede de la Copa América: Sorpresiva decisión

A un poco menos de tres años, la Conmebol aún no ha definido donde se celebrará la próxima edición de la Copa América, algo que contrasta totalmente con la UEFA, que celebra su Eurocopa de manera simultánea y ya tiene definidas sus dos próximas sedes.

La Euro del año 2028 se desarrollará de manera conjunta en Reino Unido e Irlanda; mientras que el certamen del 2032 se estará celebrando en Italia y Turquía, también en dos países.

¿Dónde se celebraría la Copa América 2028?

No obstante, Ramón Jesurún ha dado públicamente señales de cuál sería la sede de la próxima Copa América, una decisión que, aunque pareciera obvia, no deja de generar sorpresa y un poco de polémica.

En el marco del foro Football Axxis Summit celebrado esta semana en Bogotá con la organización de Win Sports y en el que también estuvieron presentes, Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF); Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya (AUF) y Claudio Tapia, presidente de la Asociación Argentina de fútbol (AFA), el presidente de la FCF aseguró que Estados Unidos podría volver a organizar la Copa.

“A mí me gustaría que la próxima Copa América vuelva a ser en Estados Unidos, Estados Unidos te genera un anzuelo turístico de latinos que vivimos aquí, la gente quiere ir y asistir a los partidos. Tengo entendido que hay adelantadas conversaciones”, comentó.

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, también respaldó la idea de que el certamen vuelva a celebrarse en territorio norteamericano. La edición del 2024, con Argentina campeona y Colombia subcampeona, contó con críticas desbordadas a la organización, especialmente por los desmanes presentados en el día de la final.

¿Qué otros países podrían ser sedes?

Desde los medios se han manejado algunas otras posibilidades para albergar la Copa América. Inicialmente, se habló de una posibilidad de Argentina y, hoy en día, se habla de un supuesto interés de Ecuador, país que viene de celebrar la Copa América femenina.