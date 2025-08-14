Autoridades revisan videos para dar con los responsables que dieron sustancias a una joven en Caldas

Manizales

Unos sujetos desconocidos se acercaron a una mujer, la abordaron y le suministraron una sustancia que la hizo perder el conocimiento. La joven, al volver en sí, contó a sus padres lo sucedido y estos formularon la denuncia.

“La sustancia está por determinar. La denuncia fue formulada al CTI y ellos adelantan la investigación. Al parecer, eso sucedió en el día de mercado cerca a la plaza de mercado, por lo que fue desafortunado este hecho. Lo que se identifica es que, presuntamente, son dos hombres, de acuerdo a la policía”, explica Martha Isabel Hernández, secretaria de Gobierno de Riosucio.

La funcionaria, agrega que la joven fue valorada médicamente en el hospital sin presentar mayores riesgos para su vida. Pide a la comunidad denunciar esta clase de hechos para que las autoridades efectúen las indagaciones y lleven a buen término.

“Precisamente, hacemos pedagogía con la gente para que sepan que no podemos ser indiferentes en ciertas circunstancias y máxime cuando hay menores de edad involucrados; es necesario denunciar para que las autoridades realicen las investigaciones y así dar con el paradero de los responsables que alteran la seguridad en nuestro municipio, concluye Hernández.