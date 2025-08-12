Caldas lidera su grupo en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala sub-15 que se juega en Cali

Equipo que representa a Caldas en el Campeonato Nacional de fútbol sala sub-15. Foto suministrada.

Manizales

Con cinco jornadas cumplidas, la selección de Caldas sub-15 es invicta en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala, el cual lidera con cuatro juegos ganados y uno empatado. La nómina dirigida por el entrenador Ricardo Vélez está conformada por jugadores del Once Caldas, Real Caldas, Cafeteros, entre otros clubes.

Le puede interesar: Preocupación en Viterbo, Caldas por agresión a líder de la comunidad LGTBI

Fabio Aristizábal, presidente de la Liga Caldense de Fútbol, cuenta sobre la solicitud que harán para que la fase 2 se juegue en la ciudad de Manizales. “Con los resultados concretos, pediremos la sede para que la fase final se juegue en Manizales porque este gran equipo de fútbol sala se lo merece. A la siguiente fase clasifican los mejores tres equipos de cada grupo”.

Le puede interesar: Caldas llora la partida de Miguel Uribe

El quinteto caldense ha ganado frente Huila 6 - 0; frente al Valle empató a cuatro goles, pero contra Cauca tuvo una nueva victoria con un marcador de 8 - 2 y en el penúltimo juego de la presente fase, superó al departamento del Tolima 3 goles a 2.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

“Tenemos jugadores destacados del Once Caldas, Real Caldas, Holocausto, Cafeteros y Manizales FC, quienes tienen una calidad técnica impresionante”, resalta el Presidente de la Liga Caldense de Fútbol.

Entre tanto, están pendientes de la respuesta de la Conmebol para conocer si se realiza una Copa Libertadores de Fútbol Sala con los equipos que queden primeros y así dar trascendencia a los campeonatos nacionales.

Mañana a las 8:30 de la mañana, Caldas enfrentará a Risaralda en el último partido de la primera fase.