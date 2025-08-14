Alcalde de Rionegro respalda paro de servidores del ICBF Regional Antioquia y pide pronta solución

Antioquia

La Alcaldía de Rionegro manifestó su respaldo a los servidores públicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) – Regional Antioquia, quienes adelantan un cese indefinido de actividades desde el pasado 11 de agosto.

La protesta, liderada por organizaciones sindicales, busca llamar la atención sobre la falta de cobertura en vacantes de planta, la sobrecarga laboral, deficiencias de infraestructura en varios Centros Zonales —entre ellos Sur Oriente, Aburrá Sur y Porce Nus—, traslados de personal y otras condiciones que, según los trabajadores, afectan su bienestar y la calidad del servicio administrativo.

La Administración Municipal precisó que esta situación no involucra a las agentes educativas ni interfiere con la atención que se brinda en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de Rionegro, los cuales continúan operando con normalidad.

El alcalde Jorge Rivas Urrea hizo un llamado al ICBF Nacional para que atienda de manera inmediata las peticiones del sindicato, garantice los derechos laborales y adopte medidas que permitan la estabilidad de los programas y servicios dirigidos a la niñez y las familias del Oriente Antioqueño.