Turista holandesa denuncia presunto abuso sexual durante un masaje terapéutico en hostal de Minca / Vladimir Torres, CEO de Vive Minca

Santa Marta

Los investigadores de la Policía de Santa Marta tratan de articular esfuerzos para esclarecer la denuncia de una turista holandesa que aseguró haber sido víctima de un presunto abuso sexual durante un masaje contratado en un hostal de Minca, corregimiento turístico de Santa Marta.

Según el testimonio, el masajista —recomendado por el mismo establecimiento— ingresó a su habitación para prestar el servicio, pero en medio de la sesión habría realizado supuestos tocamientos y besos en zonas íntimas sin su consentimiento.

La mujer relató que salió del lugar en estado de shock y de inmediato buscó apoyo en la administración del hostal, que le proporcionó los datos del presunto agresor, pero no activó ningún protocolo formal de atención.

Acompañada por su pareja, la víctima acudió a la Policía Metropolitana y a la Fiscalía para interponer la denuncia. También recibió atención médica y psicológica en la clínica Perfect Body, bajo el protocolo para víctimas de violencia sexual.

Le puede interesar: Salud de última tecnología llega a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada con una nueva IPS

Consultado sobre el hecho, el comandante Metropolitana de la Policía de Santa Marta, coronel Jaime Ríos, enfatizó que se trabaja en la identificación del masajista para iniciar el proceso de judicialización.

El hecho ha generado preocupación en la comunidad turística de Minca, donde operadores y líderes locales hacen un llamado urgente a verificar antecedentes y certificar a quienes ofrecen servicios íntimos como masajes, con el fin de garantizar la seguridad de los visitantes.