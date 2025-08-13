Salud de última tecnología llega a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada con una nueva IPS

Santa Marta

La tecnología e innovación han llegado a la Troncal del Caribe, en la vereda de Buritaca, gracias a la inauguración de Interclinic, la nueva Institución Prestadora de Salud que fue inaugurada para atender a más de 50 mil personas del territorio, sobre todo comunidades indígenas.

El objetivo de este proyecto, según dijo el alcalde Carlos Pinedo Cuello y la subsecretaria de Desarrollo Rural, Yorlis Suárez, es brindar cobertura y acceso a servicios médicos especializados a todos los habitantes del macizo montañoso.

Señalaron que la clínica prestará inicialmente los servicios de atención en urgencias de primer nivel, atención 24 horas por médico, enfermería, laboratorio clínico y rayos X.

Durante el evento de apertura, que ha sido catalogado como histórico, se dijo que se cierran las brechas para quienes viven apartados de Santa Marta y requerían atenciones inmediatas.

“Hoy abrimos la puerta de la clínica con la convicción de que cada paciente recibirá una atención digna y de calidad. No hubiera sido posible crear este proyecto si no hubiésemos tenido el apoyo de la Alcaldía frente a todos los procesos que, desde el punto de vista de habilitación, se requiere”, afirmó el médico internista Salim Bernal, uno de los propietarios de la clínica.

Por su parte, el mandatario de los samarios afirmó en su intervención, que, con la inauguración de esta IPS, se escribe una página nueva en la historia de la zona rural de Santa Marta.

“Lo que hoy comienza aquí es un nuevo capítulo en el que la salud deja de ser un privilegio lejano para convertirse en un servicio cercano, digno y real para nuestra gente (...) quiero agradecer de manera especial a Interclinic por creer en nuestra zona rural; este logro es posible porque en Santa Marta no vemos al sector privado como un competidor, sino como un aliado estratégico”, dijo Carlos Pinedo.

Por su parte, Baudilio Valencia, presidente de la Junta de Acción Comunal de Buritaca, aseguró que esta clínica beneficiará a más de 50 mil habitantes de la zona rural de Santa Marta.

“Damos las gracias a estos socios por creer en nuestro personal que son los que trabajarán con ellos de la mano. Esto es un trabajo conjunto entre el sector privado y la Alcaldía; nuestro Alcalde también le está apostando al sector privado para que se den todos estos desarrollos para cerrar las brechas que tenemos todos nuestros corregimientos”, afirmó el líder comunitario.