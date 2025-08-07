26 familias desplazadas retornaron sus casas en la vereda Puerto Matilde de Yondó, Antioquia

Yondó- Antioquia

La alcaldía de Yondó , en el Magdalena Medio antioqueño, informó que este miércoles se realizó el retorno de las 26 familias que permanecían desplazadas en la casa campesina del área urbana, donde estuvieron albergados durante 27 días.

Las familias desplazadas retornaron a la vereda Puerto Matilde, desde donde habían salido por combates entre grupos ilegales ELN y Clan del Golfo que generó la zozobra entre la población.

“En el Comité de Justicia Transicional, donde se aprobó el retorno de estas familias que se encontraban en el albergue, gracias a Dios, pues ya la fuerza pública se encuentra en el territorio, en estas veredas y a sus alrededores, y esto nos permiten tener garantías para que estas familias pudieran retornar tranquilamente. Y hoy se armó la comisión, acompañada por la Defensoría del Pueblo, la Personería, la alcaldía municipal, la Asociación del Valle del Cimitarra también nos apoyó, y en cinco vehículos pudimos retornar estas familias”, manifestó el Yerson Ariza, alcalde de Yondó.

Las cerca de 50 personas regresaron con ayudas como mercados y otros elementos que les permitirán alimentarse mientras comienzan a laborar en sus actividades agrícolas. Esto gracias a donaciones que fueron entradas por la alcaldía.

“Y las informaciones que tenemos de que, pues, ahorita, gracias a Dios, no se han presentado ninguna dificultad por esa por ese sitio, o sea, que hay garantía en este momento para que estas familias puedan retornar y puedan estar tranquilamente en su vereda”.