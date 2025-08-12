Muerte de Miguel Uribe nos debe unir en la paz, el perdón y la reconciliación, dice arzobispo de Cal

El arzobispo de Cali, Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, dijo que la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, es un momento de la historia doloroso y que va a poner a prueba los talantes, los quilates, la madurez y el crecimiento de quienes hacemos parte de Colombia.

“Es un mensaje que nos pone a pensar en cómo esas pruebas de dolor nos tienen que unir, unir en la paz, unirnos en el perdón, unirnos en la reconciliación. No nos podemos dejar dominar por estos sentimientos porque crecería la polarización y sin duda comenzaría la violencia”, añadió el prelado.

Insistió monseñor Rodríguez en que estos hechos dejan lecciones de vida donde parece que nos olvidamos de la historia y no podemos volver a tiempos aciagos.

Invitó el arzobispo de Cali a unirnos en oración porque Colombia sí tiene futuro y las familias víctimas de la violencia, como la de Miguel Uribe, deben ser rodeadas, así como los seres queridos de los centenares de líderes sociales, políticos y religiosos que han sido asesinados a lo largo de nuestra historia.

Frente a las expresiones de odio y rencillas personales o políticas que afloran en estos momentos de duelo, el arzobispo de Cali expresó que, no es oportuno que se estén señalando quién vino y quién no vino al sepelio.

“Invito como arzobispo a que desescalemos el lenguaje, a que haya mucha ponderación y luego lo que viene de aquí en adelante es que las autoridades puedan avanzar en las investigaciones respectivas para determinar quiénes fueron los que cometieron este terrible crimen”, terminó diciendo el arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez.