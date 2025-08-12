Asesinados tres militares con un explosivo lanzado desde un dron en Buenaventura

Buenaventura, Valle del Cauca

El atentado terrorista con explosivos lanzados desde un dron fue dirigido contra una embarcación de la segunda brigada de infantería de marina que se movilizaba a la altura del sector La Primavera en jurisdicción de Puerto Merizalde en zona rural de Buenaventura, en los límites entre Valle y Cauca.

“Fue una granada que lanzaron y nos dejó tres de nuestros militares asesinados, así como otros cuatro uniformados, dos infantes de marina y dos soldados del ejercito que resultaron heridos”, informó a Caracol Radio el comandante de la Fuerza naval del pacifico, Contralmirante Camilo Gutierrez.

Esta es una zona donde delinque la disidencia de las Farc “Jaime Martinez” que es señalada de ser la autora de este atentado contra estas fuerzas combinadas de ejército y armada.

A esta hora continúan las tareas para evacuar de la zona los cuerpos de los militares asesinados y llevar a los heridos a Buenaventura para su atención medica.

“No vamos a detenernos en nuestras tareas ofensivas en la zona donde son buscados los autores del ataque con este dron” dijo el comandante de la fuerza naval del pacífico.