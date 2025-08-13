Sociedad de Pediatría del Atlántico denuncia falta de pagos por parte de la ESE UNA

Fachada de una de las sedes de la ESE Universitaria. / Cortesía Gobernación

La Sociedad de Pediatría del Atlántico advirtió sobre la grave situación laboral que enfrentan los médicos pediatras del Hospital Niño Jesús, a quienes la ESE UNA les adeuda varios meses de salario.

En entrevista con Caracol Radio, el presidente de la Sociedad, Gustavo Romero, denunció que, a pesar de continuar prestando sus servicios, la directiva de la ESE UNA no ha cumplido con los compromisos pactados con el personal del sector salud.

“Estamos preocupados por la situación laboral y económica de nuestros compañeros pediatras de la ESE UNA del Departamento del Atlántico, en especial de los del Hospital Niño Jesús. A pesar de las dificultades, y respetando su espíritu misional, ellos no han suspendido sus labores, conscientes del compromiso ético y moral que implica atender a los 50 o 60 pacientes hospitalizados”, dijo Romero.

El médico también hizo un llamado al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, para que intervenga y exija a la ESE UNA el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los trabajadores de la salud.

Salarios atrasados

Romero indicó que los pediatras afectados tienen salarios atrasados de hasta cuatro meses y que esta problemática se extiende a otros empleados de la ESE en distintos municipios del departamento. Además, expresó su preocupación por la sostenibilidad financiera de la entidad.

“Si hablamos de los pediatras y otros profesionales, por ejemplo, anestesiólogos, etc., tengo conocimiento que el hospital que está más cerca a la realidad es el Hospital Niño Jesús. Les adeudan más de cuatro meses”, concluyó.

La situación ha generado alarma entre los gremios médicos del Atlántico, quienes exigen soluciones urgentes y el respeto a los derechos laborales del personal de salud que continúa prestando atención a la población infantil pese a las difíciles condiciones.