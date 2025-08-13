Audiencia de acusación contra Day Vásquez: HOY 13 de agosto se conoce si logró acuerdo con Fiscalía

Este miércoles 13 de agosto se retoma la audiencia de acusación contra Day Vásquez por el delito de violación de datos personales.

La diligencia había sido aplazada el pasado 14 de mayo, debido a que la jueza aprobó una solicitud de la Fiscalía de conexidad de los dos procesos contra Vásquez por este mismo delito en contra de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, y su amiga Génesis Olave.

La audiencia se realizará a las 9:00 de la mañana y se espera que el ente acusador acuse, formalmente, a Day Vásquez por estos dos casos.

¿Logró acuerdo con la Fiscalía?

Asimismo, durante la diligencia se podría conocer si la expareja de Nicolás Petro logró un principio de oportunidad con la Fiscalía por estos dos procesos judiciales.

“En esta acusación, la representación de víctimas ejercerá con toda su fuerza la defensa de Laura Ojeda y, además, empezaremos a verificar esa intención perfecta de causar un mal posiblemente. Allí vamos a también iniciar solicitudes especiales”, indicó Alejandro Carranza, abogado de Laura Ojeda.

Hay que anotar que el proceso que se le sigue a Day Vásquez, en cuanto a Laura Ojeda, es que habría utilizado mecanismos para, presuntamente, hackear su celular y redes sociales. Al igual que a su amiga, Génesis Olave.