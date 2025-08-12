¿Volvió a subir? Precio del dólar HOY 12 de agosto en Colombia

Según el Banco de la República, desde 1991 no existe una tasa de cambio oficial en Colombia, pues no hay alguna autoridad estatal que fije un precio por el cual se deba comprar o vender de forma obligatoria una moneda extranjera.

Este tipo de operaciones, se establecen bajo un marco de flexibilidad donde el precio es establecido según la oferta y la demanda en el mercado de divisas.

A pesar de esto, la Superintendencia Financiera de Colombia, tiene la labor de calcular y certificar la tasa representativa del mercado de diferentes divisas, sin embargo, no es una tasa que deba aplicarse de forma obligatoria.

Recuerde que, en Colombia, las transacciones de divisas se realizan bajo una tasa acordada libremente por ambas partes, usualmente mediante intermediarios del mercado cambiario (IMC), es decir, establecimientos de crédito, casas de cambio, comisionistas de bolsa, entre otros.

Precio del dólar en Colombia HOY

El dólar estadounidense es de gran importancia a nivel mundial, ya que es usada como la unidad monetaria de referencia con la cual se cotizan y comercian bienes, y la moneda en se realizan los pagos de materias primas en los mercados internacionales.

Por tal razón, al hablar sobre la tasa representativa del mercado, usualmente se refiere al valor de la moneda nacional frente a una moneda extranjera, usualmente el dólar estadounidense; Dada la importancia de dicha tasa, se puede encontrar publicada en diferentes sitios.

Para el día de hoy, 12 de agosto, el precio del dólar se estableció en 4.045,87 COP. Es decir, tuvo un leve aumento de alrededor de 11 pesos colombianos, esto frente al valor del día anterior.

En la plataforma ‘Investing’, además de la TRM, se puede encontrar un análisis técnico que resume en gran medida el comportamiento de una moneda en el mercado. Esta plataforma publicó, que el dólar se encuentra en una etapa de venta fuerte.

Precio del dólar en diferentes casas de cambio que se encuentran en Colombia

Las casas de cambio, como intermediarias del mercado cambiario, disponen de libertad para establecer el valor en el que compran y venden una divisa, sin embargo, deben encontrar un equilibrio donde ofrezcan un precio justo para ellos, para los clientes y que sea competitivo en el mercado.

A continuación encuentre los precios de compra y venta en las principales casas de cambio del país:

Alliance Trade: Precio de compra- 3,900 COP ; Precio de venta- 4,050 COP.

; Precio de venta- Amerikan Cash: Precio de compra- 3,970 COP ; Precio de venta- 4,050 COP.

; Precio de venta- Cambios Kapital: Precio de compra- 3,950 COP ; Precio de venta- 4,000 COP.

; Precio de venta- Cambios Vancouver: Precio de compra- 3,980 COP ; Precio de venta- 4,015 COP.

; Precio de venta- Miss Money: Precio de compra- 3,980 COP; Precio de venta- 4,010 COP.

La empresa Western Union, referente para transferencias de dinero internacionales, estableció, para hoy, la tasa de cambio en 4,040 pesos colombianos por dólar.

