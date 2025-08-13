SENA abre tercera convocatoria de formación virtual en Bolívar: ¿cómo inscribirse?

Cartagena

La formación en el país exige un cambio digital de todos los sectores, desde la salud hasta el agro. Por eso, la entidad más querida por los colombianos llega con la Tercera Oferta de Formación Virtual 2025 para que 71 mil personas se inscriban y certifiquen nuevos conocimientos gratis.

Son dos niveles de formación: técnico y tecnólogo, los cuales te dan la posibilidad de aplicar de forma práctica todos los conocimientos a través del contrato laboral de aprendizaje con todas las garantías legales en una de las más de 26 mil empresas que tienen alianza con el SENA.

La oferta cuenta con más de 40 programas como Gestión Agroempresarial, Emprendimiento y Fomento Empresarial, Operaciones de Comercio Exterior y Desarrollo de Videojuegos.

“Recuerda que, ingresando al SENA, puedes aspirar a un contrato laboral de aprendizaje en la etapa productiva, el cual cuenta con todas las condiciones de ley y con el 100% de la remuneración del salario mínimo”, afirmó Ana Lucila Acosta, profesional de la Dirección de Formación.

A esta convocatoria podrán inscribirse colombianos y extranjeros a través de betowa.sena.edu.co. Nuestros programas de formación fueron creados de acuerdo con la demanda laboral de los diferentes sectores productivos del país.

En Bolívar hay 630 cupos disponibles para programas de formación técnica y tecnológica, entre ellos: Desarrollo de Medios Gráficos Visuales, Desarrollo de Productos Electrónicos, Asesoría Comercial, Operaciones de Comercio Exterior, Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras y Coordinación de Procesos Logísticos, entre otros.

Si aún no sabes en qué formarte, el SENA te brinda apoyo con el Test de Orientación Vocacional (IPO). Se trata de una prueba de 54 preguntas que cuenta con algoritmos sofisticados y análisis en tiempo real, donde es posible ofrecer recomendaciones precisas y adaptadas a la realidad de cada joven en las regiones.

Accede a esta herramienta gratuita en www.orientacionvocacional.sena.edu.co. Para la formación virtual del SENA solo se necesita contar con un dispositivo con Internet y tener disponibilidad de cuatro horas diarias para recibir las clases.

Todos los conocimientos adquiridos en los programas del SENA son homologables en diferentes universidades del país. De esta manera, garantizamos la cadena de formación profesional de nuestros egresados.

¿Cómo inscribirte?

1. Ingresa a betowa.sena.edu.co

2. En la sección ‘Nuestra oferta educativa’ selecciona el botón ‘Virtual’.

3. Allí, aparecen todos los datos de los programas de formación. Escoge el de tu interés y dale clic a ‘Inscribirse’.

- Recuerda: si ya estás registrado en SOFIA Plus puedes ingresar los mismos datos para iniciar sesión y realizar el proceso de inscripción en Betowa. Si no cumples con este requisito, debes dar clic en ‘Registrarse’ y seguir los pasos.

4. Si tienes dudas del proceso puedes comunicarte a la línea gratuita en Bogotá (601) 7366060 y fuera de la capital llamando al 018000-910-270.

Todos los programas de formación del SENA son gratis y certificados. Cualquier información sobre ellos debe consultarse exclusivamente a través de los canales oficiales de la Entidad como la página oficial www.sena.edu.co y las redes sociales @SENAComunica.