Convocatoria SENA: Más de 20 mil ofertas de trabajo disponibles para jóvenes; perfiles requeridos

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de su Agencia Pública de Empleo, realizará este martes 12 de agosto en las 33 regionales del país una jornada con miles de oportunidades de empleo para jóvenes.

Los interesados podrán asistir a partir de las 8:00 am hasta las 4:00 pm a cualquiera de los puntos de atención publicados en la página ape.sena.edu.co.

Vacantes que puede encontrar:

Asesores comerciales.

Agentes de contact center.

Conductores.

Auxiliares administrativos

Auxiliares contables.

Auxiliares de enfermería

Auxiliar de cocina.

Soldadores

Operarios de producción

Mecánicos.

Estilistas.

Técnicos en refrigeración.

Recepcionistas.

Ayudantes de obra.

Auxiliares de almacén.

Auxiliares de bodega

Personal para información.

Servicio al cliente.

¡Llegó el momento de tu próxima oportunidad laboral! https://t.co/QcWdu0U6JI — SENA (@SENAComunica) August 12, 2025

La feria ofrecerá talleres de orientación ocupacional

Además, de las más de 20 mil ofertas laborales, la feria brindará talleres de orientación ocupacional donde los jóvenes recibirán capacitación para registrar la hoja de vida en la Agencia Pública de Empleo (APE), elaboración de buenos currículos, preparación para entrevistas de trabajo, uso de redes efectivas para la búsqueda de empleo y asesoría en sus emprendimientos.

Bogotá tendrá 6.580 para jóvenes entre los 18 y 28 años.

La capital es la ciudad que más vacantes tiene disponibles durante esta feria de empleo. En Antioquia, ofrecerá 2.951 vacantes, con énfasis en perfiles administrativos, servicio al cliente, asesores de call center y vigilantes.

En Atlántico, Barranquilla dispone de 906 oportunidades, destacando la demanda de asesores comerciales, desarrolladores de software y personal para call center bilingüe.

Por su parte, el Atlántico dispone de 906 oportunidades, en Cundinamarca, municipios como Soacha y Funza presentan 250 vacantes cada uno y Boyacá tendrá más de 300 ofertas.

¿Qué es ExpoEmpleo SENA?

ExpoEmpleo SENA Joven es una de las iniciativas que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) con el objetivo de abrir oportunidades a la juventud colombiana, no solo por medio de ofertas de trabajo, sino también brindando herramientas para un desarrollo profesional sólido y sostenible.

Durante la primera mitad del 2025 el SENA ha generado más de 350 mil empleos, por medio de su articulación con el sector empresarial y los programas de intermediación laboral. Además, más de 300 mil jóvenes han recibido orientación ocupacional, con el objetivo de brindarles estrategias efectivas para la inserción laboral.