Este sábado, Rodada Ciclística del Reto Movistar y Retico Cartagena en el Centro Histórico

En el marco del evento deportivo “Reto Movistar 2025”, el sábado 16 de agosto, se llevará a cabo en el Centro Histórico de la ciudad dos importantes eventos: Rodada de bienvenida y Retico Cartagena.

La rodada de bienvenida iniciará a las 6:00 a.m. en la Plaza de la Aduana con un recorrido de 40 kilómetros hasta el peaje de Marahuaco y finalizará retornando hasta el Parque Bolívar, en el Centro Histórico.

La ruta será siguiente:

6:00 a.m. saliendo de la Plaza de la Aduana, pasa por Calle 32 (Calle de la Amargura, Las Damas, Vicaria de Santa Teresa) Carrera 2 hasta salir por el Baluarte San Javier hacia Avenida Santander hasta peaje de Marahuaco y retorna por la misma vía hasta llegar al Parque Bolívar.

Durante este recorrido, no habrá cierre, ni desvíos, se recomienda conducir con precaución por la presencia de ciclistas en la zona.

En cuanto al espacio para los más pequeños, denominado Retico Cartagena, el evento iniciará a las 4 de la tarde y finalizará a las 6:30 de la tarde y tendrá dos recorridos y cierres viales:

Recorrido corto: Salida a las 4:00 p.m. desde la Plaza de la Aduana, Calle Portocarrero, calle del Candilejo, calle Vélez Danies, calle Nuestra Señora del Landrinal, Calle de la Amargura hacia Plaza de la Aduana.

Recorrido largo: Salida desde las 4:00 p.m. desde Plaza de la Aduana, calle de Las Carretas, calle Vicente García, calle del Coliseo, calle de la Iglesia, calle De Los Santos de Piedra, calle Nuestra señora del Landrinal, calle de la Amargura hacia Plaza de la Aduana.