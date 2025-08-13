Compañero del Bayern Múnich, de sufrir a Luis Díaz, a elogiarlo: “Es lo que necesitamos”

Luis Díaz ha tenido un impacto positivo desde que llegó al Bayern Múnich. El colombiano parece estar adaptándose de gran manera a su nuevo equipo y, en los tres partidos amistosos que ha disputado, ha demostrado sus cualidades, aunque le ha quedado haciendo falta el gol para terminar de cautivar a los seguidores del club.

Lucho ha sido elogiado desde la prensa alemana, hinchas, directivos y compañeros del club, como Harry Kane, Joshua Kimmich, entre otros. Esta vez, el que tuvo unas palabras de reconocimiento para con él fue el central alemán Jonathan Tah, quien, al igual que el guajiro, llegó al club en el reciente mercado de pases, procedente del Bayer Leverkusen.

Jonathan Tah, de sufrir a Luis Díaz, a elogiarlo

Jonathan Tah y Luis Díaz se enfrentaron en varias oportunidades. En la fase de dieciseisavos de final de la Europa League 2019-2020, cuando el alemán estaba en el Bayer Leverkusen y Lucho en el Porto. En el juego de ida, el colombiano marcó gol para el descuento del cuadro de Oporto 2-1, y en la vuelta el cuadro portugués perdió 1-3.

Posteriormente, en la fase de liga de la Champions League 2024-2025, con Lucho ya jugando para el Liverpool, el colombiano tuvo quizá la mejor presentación individual de su carrera el 5 de noviembre de 2024. Ese día, Tah lo sufrió, pues vio cómo le marcó tres goles y el Bayer Leverkusen perdió 4-0 en Anfield.

Ahora que están en el mismo vestuario, Tah habló con el medio alemán Kicker y elogió a Díaz, resaltando sus cualidades, la humildad y la combinación que puede hacer traer éxito al conjunto bávaro.

“Lucho es un jugador excepcional. Tuve la oportunidad de jugar contra él con el Leverkusen. Su velocidad, su peligro de gol, lo que irradia, pero también su humildad, que sale al campo y sientes que quiere trabajar, que quiere ayudar al equipo y darlo todo. Esa combinación es justo lo que necesitamos aquí, en el Bayern de Múnich, para tener éxito. Creo que nos va a ayudar muchísimo”, dijo sobre el colombiano.

A Tah y a Luis Díaz se les ha visto compartiendo de cerca en entrenamientos y también en algunos amistosos. De hecho, en el encuentro ante Olympique de Lyon, se sentaron juntos en el banco de suplentes, esperando la oportunidad de ingresar en el segundo tiempo.

¿Cuándo debuta de manera oficial el Bayern Múnich?

Se estrenarán por la Supercopa de Alemania ante el Stuttgart, juego pactado para el sábado 16 de agosto (1:30 p.m. hora de Colombia). Por su parte, el debut en Bundesliga será frente al Leipzig el viernes 22 de agosto (1:30 p.m hora de Colombia).