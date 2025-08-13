PSG vence en los penales al Tottenham y es campeón de la Supercopa de Europa 2025: vea acá los goles (Photo by Damjan Zibert/Soccrates/Getty Images) / Soccrates Images

¡París Saint-Germain es el campeón de la Supercopa de Europa 2025! Este miércoles 13 de agosto, en un impresionante partido, el equipo dirigido por Luis Enrique venció en los penales al Tottenham, que duró con ventaja hasta el minuto 90+5.

Los parisinos lograron imponerse en el Bluenergy Stadium de Údine, a pesar de las primeras anotaciones de Micky van de Ven (39′) y Cristian Romero (48′) para los Spurs. Ahora bien, el PSG logró empatarlo agónicamente por intermedio de Kang-in Lee (85′) y Gonçalo Ramos (90+5′).

En la tanda de penales, Vitinha inició fallando, pero el equipo francés logró recomponerse gracias a los fallos de Van de Ven y Mathys Tel. El resultado final fue de 4-3.

Con este resultado, el PSG consigue su cuarto título a nivel europeo y el número 55 en líneas generales. Asimismo se trata de su primer trofeo de Supercopa europea, luego del subtítulo obtenido en 1996.

Así fue la victoria del PSG sobre Tottenham en la Supercopa de Europa

Aunque inició siendo un duelo parejo en territorio italiano, la historia empezó a definirse por cuenta de los balones aéreos. En este sentido la cuenta se abrió a los 39 minutos, tras un centro desde campo propio que remató Joao Palhinha, el arquero Lucas Chevalier salvó a puro reflejo, pero en el rebote apareció Micky van de Ven para capitalizar.

Véalo acá:

¡¡¡GOL DE TOTTENHAM!!! Van de Ven encontró el rebote y anotó el 1-0 ante PSG en la Supercopa de Europa.



📺 La #SuperCup, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yOENFKrPWO — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025

Con la ventaja, el Tottenham cerró la primera parte con tranquilidad y para el complemento definió rápidamente la historia. Centro desde la derecha de Pedro Porro que en el segundo palo sentenció de cabeza el capitán Cristian Romero.

No se lo pierda:

¡¡GOL DEL CAMPEÓN DEL MUNDO!! CUTI ROMERO PONE EL 2-0 DE TOTTENHAM ANTE PSG.



📺 La #SuperCup, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/n3c9yEHu9S — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025

A pesar de que todo estaba en contra, la historia no estaba sentenciada. El PSG le puso algo de tensión al partido con un golazo de Kang-in Lee sobre el final. A los 85′, el surcoreano capturó un rebote afuera del área y sorprendió con un violento disparo, que se coló contra el palo lejano del arquero Vicario.

Así fue:

¡¡HAY PARTIDO!! Kang In Lee remató desde afuera y descontó para PSG. 2-1 arriba Tottenham.



📺 La #SuperCup, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RBmnpUa5iv — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025

Y en la última del partido, una brillante jugada colectiva del equipo francés dio réditos. Ousmane Dembélé desbordó por derecha y envió un centro a media altura, que dentro del área chica, y sin oposición alguna, conectó el portugués Gonçalo Ramos. La final estaba igualada a dos tantos. Definición histórica.

Véalo:

¡¡¡LOCURA TOTAL EN UDINE!!! GONCALO RAMOS EMPATA LA SUPERCOPA. PSG 2-2 TOTTENHAM.



📺 La #SuperCup, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IMrcxstpAX — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025

Con el empate a dos tantos en el marcador, la serie se definió en la tanda de penales. Vitinha erró en el primer disparo del PSG y la ventaja duró hasta el tercer cobro. Allí, Van de Ven erró y Dembélé emparejó la historia. Después, Tehl también erró para los Spurs y Kang-in Lee lo dio vuelta para la consagración final del cuadro francés.