«Dan ganas de ir a vivir a Tunja»: presidente Gustavo Petro

Tunja

Durante la ceremonia de ascenso de coroneles a generales en la Escuela General Santander en Bogotá donde el presidente, Gustavo Petro aprovechó para revelar cifras de la reducción de los homicidios en varias regiones del país. Incluso dijo que le daban ganas de irse a vivir a la capital del departamento de Boyacá.

Destacó que varias regiones y ciudades del país registran hoy las tasas de homicidio más bajas por cada 100 mil habitantes en años recientes, resaltando a Guainía y Boyacá, y subrayando que la paz se construye con seguridad, compromiso y unidad institucional.

“Qué nos indican estas cifras. Que tenemos que discutirlo. Guainía, 1,7 por cada 100.000 habitantes, Boyacá, 3,2 por cada 100.000 habitantes, Vaupés, 4,1 por cada 100.000 habitantes, Vichada, 4,7. Y si lo miro por ciudades, Inírida, 2,6, Montería, 3,8 por cada 100.000 habitantes, Florencia tiene 3,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, Tunja, 1,1 por cada 100.000 habitantes. Dan ganas de ir a vivir a Tunja. Eso no lo tienen los países de Europa, menos Estados Unidos. Tunja es una ciudad de paz”.

Tunja siempre ha sido la capital más segura de Colombia, el principal problema que deben atender las autoridades es la violencia intrafamiliar profundizada por el consumo de alcohol.