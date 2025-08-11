Asesinadas tres personas de una misma familia en el corregimiento de Puerto Caldas, en Pereira

Pese al aumento del pie de fuerza en la ciudad de Pereira continúan los hechos violentos que se incrementan a más de 145 homicidios.

Esta vez, se trata de un triple homicidio ocurrido en el barrio María Auxiliadora del corregimiento de Puerto Caldas, las víctimas son Blanca Nelly Osorio Piedrahita de 63 años, su nieto de 20 años, Yefrin Andrés Herrera Tamayo y la tercera víctima, su abuelo, Diego de Jesús Herrera Tamayo de 65 años.

El teniente coronel Diego Rodríguez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Pereira, señaló que el adulto mayor fue trasladado al hospital de Cartago donde luego falleció.

“En el lugar de los hechos fueron hallados una mujer de 63 años y un hombre de 20 años, ultimados por arma de fuego; asimismo, resultó lesionado un hombre de 64 años, quien fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl, en Cartago, Valle, donde posteriormente se presentó su deceso”, agregó el comandante operativo.

Según versiones extraoficiales, el adulto mayor, tenía heridas de arma de fuego y de arma cortopunzante, al parecer, defendiendo a su familia sacó un machete.

Las autoridades investigan si este triple homicidio tiene que ver con ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales, como Cordillera y Los Flacos.