Aumenta la venta de sustancias para fabricar drogas sintéticas en el área metropolitana de Pereira

Esta sustancia, insumo base para la fabricación de tucibí, equivalen a 182.000 mililitros, los cuales tienen un valor estimado en el mercado ilegal de $218 millones, y fueron incautados según el coronel Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, en operativos articulados, pero aislados.

Dijo el oficial, que una de las incautaciones tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Matecaña, después de que descubrieran a un viajero con 13 de estos frascos, listo para despegar en un vuelo con conexión internacional.

“Se logran articular unos golpes contra la red de tráfico de estupefacientes o drogas sintéticas y sus precursores; en tres acciones se logra la incautación de más de 182 francos de ketamina, se incautaron en puesto de control en el sector del Manzano, en el Aeropuerto Internacional Matecaña y también en otro barrio de nuestra jurisdicción, utilizando nuestras capacidades de la Seccional de Carabineros, nuestros guías caninos participaron en esa operación”, dijo el oficial.

Como lo indicaba el coronel, otra de las incautaciones tuvo lugar en el sector de El Manzano, ubicado en la vía que comunica a Pereira con Armenia, donde a un hombre de 37 años, le encontraron en su poder 107 de estos frascos.

En otro operativo el canino ‘Ruben’, también logró ubicar 60 frascos de esta sustancia que estaban en poder de un hombre de 29 años de edad.