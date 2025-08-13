Controversia en La Guajira por propuesta de fuerza militar binacional: esto dice el gobernador

Las autoridades del departamento de La Guajira manifestaron su rechazo a la propuesta de crear una fuerza militar binacional entre Colombia y Venezuela, anunciada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

A través de sus redes sociales, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, expresó su preocupación frente a la iniciativa, calificándola de riesgosa y cuestionando su legitimidad.

“Preocupa la propuesta de una supuesta fuerza militar binacional, negociada con el ilegítimo gobierno venezolano, el cual, el mismo presidente Petro no había reconocido y sobre el cual pesan órdenes de captura por el delito de narcotráfico”, afirmó Aguilar.

“Esta es una propuesta inapropiada”

Por su parte, el alcalde del municipio fronterizo de Maicao, Miguel Aragón, también se pronunció en contra de la propuesta. Señaló que las autoridades colombianas no han sido convocadas para discutir los alcances de este anuncio, lo que genera inquietud en una zona históricamente golpeada por la inseguridad.

“Considero yo esta propuesta muy inapropiada, especialmente hablándose de todos los señalamientos que hay sobre el país de Venezuela en cuanto al manejo del narcotráfico, en cuanto a sus posibles alianzas con estructuras armadas al margen de la ley”, afirmó Aragón.

El gobernador Aguilar también denunció que, una vez más, el ministro de Defensa aplazó una visita a La Guajira solicitada por las autoridades locales para evaluar la crítica situación de seguridad en la región y definir una estrategia contra el crimen organizado.

“Mientras eso sucede, hemos solicitado insistentemente, la presencia del Gobierno Nacional y de su Ministerio de Defensa para liderar una estrategia regional que enfrente la inseguridad de nuestra región (Guajira, César, Magdalena) y atender las alertas tempranas señaladas por la Defensoría, sin haber obtenido respuesta”, dijo Aguilar.

Desde La Guajira, los líderes locales exigieron respeto a la soberanía nacional y a los territorios colombianos, al tiempo que reiteraron la necesidad urgente de atención por parte del Gobierno central frente a los problemas de orden público en la zona fronteriza.