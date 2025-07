“Los correctos están en el cementerio”: las amenazas que recibió el interventor de Coolechera

La Superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz, denunció en entrevista con Caracol Radio que el agente especial interventor de Coolechera ha sido amenazado luego de rechazar un contrato millonario firmado presunta de forma irregular por el anterior interventor (Alfonso Gómez Bautista). La funcionaria entregó detalles sobre las presuntas irregularidades contractuales y las intimidaciones que hoy preocupan al organismo de control.

“Sí, efectivamente, el día miércoles en las horas de la noche, denunciamos o pusimos en conocimiento también de la opinión pública y de la fiscalía unas amenazas que ha estado recibiendo el agente interventor de Coolechera”, afirmó Navarro Muñoz.

La superintendente explicó que Alfonso Gómez Bautista, interventor nombrado en la primera fase del proceso de Coolechera, suscribió el 27 de junio un contrato por 30 mil millones de pesos con la firma Green Summer Corporation, el mismo día en que fue removido de su cargo. “Él, digamos, no podía o no tenía las facultades para suscribir este contrato porque, entre otras cosas, los estatutos de Coolechera indican que los representantes legales no pueden suscribir contratos por encima de 6 mil millones de pesos sin consultarle a la Asamblea General de Asociados”, explicó.

Un contrato millonario irregular

La Superintendencia ordenó la terminación inmediata del contrato por las irregularidades detectadas. El nuevo agente interventor, Richard Díaz, fue quien dio por terminado el acuerdo. No obstante, Green Summer Corporation fue invitada nuevamente a presentar una propuesta formal, siempre que cumpliera con los requisitos legales.

Fue durante una reunión con representantes de esta firma que ocurrió la primera amenaza. “Estas manifiestan que ellas no tienen poder de decisión y llaman a una persona que se identifica como Andrés Vélez, y esta persona, al preguntarle por las proyecciones financieras, la procedencia de los recursos [...] lanza unas amenazas en contra del agente especial que estaba al teléfono”.

La situación se agravó con una segunda amenaza recibida por mensaje de texto desde un número no identificado: “Textualmente, entre otras cosas que dice el mensaje, el mensaje es: ‘los correctos están en el cementerio’”.

“Esto nos preocupa mucho porque esto oscurece un poco lo que nosotros queremos hacer de la intervención, que es buscar todas las alternativas posibles para sacar a Coolechera lo más rápido posible del quebranto en el que se encuentra”, recalcó Navarro.

Llamado a la Fiscalía y claridad sobre posibles intermediarios

Frente a estos hechos, la Superintendencia envió toda la información del caso a la Fiscalía General. “Yo personalmente le envié a la fiscal general todo el expediente de Coolechera, agregando, por supuesto, esta situación de las amenazas contra el representante [...] y manifestando que requerimos el acompañamiento de la fiscal también en este proceso para que esto pueda salir bien”, dijo Navarro, quien confirmó que el próximo lunes 21 de julio tiene una reunión agendada con la fiscal para ampliar los detalles del caso.

Respecto a una publicación realizada en su cuenta en la red social X, Navarro ratificó: “Lo dije en el trino y lo repito ahorita. Nosotros no vamos a permitir que bajo amenazas o bajo presiones se nos obligue a la firma de contratos que son leoninos para la cooperativa”.

La funcionaria también denunció que personas han afirmado tener contacto directo con la Superintendencia o el agente interventor, lo cual desmintió categóricamente: “Yo, uno, no tengo intermediarios —generalmente siempre atiendo personalmente, sobre todo estas situaciones con las intervenciones— y dos, aquí pues no hay nada que arreglar”.

Plan de recuperación de Coolechera

Navarro explicó que la cooperativa necesita una urgente inyección de capital y un acuerdo con sus acreedores. “Colechera requiere una inyección de capital, requiere un acuerdo de acreedores. [...] Esa planta hoy está trabajando en un 15%. Esa planta no tiene su capacidad total, por eso no tiene la cooperativa a punto de equilibrio”.

Aunque la planta tiene capacidad para procesar hasta 400 mil litros de leche al día, actualmente solo está operando con entre 35 mil y 40 mil litros diarios. “Entonces necesita una inyección de capital para infraestructura productiva que la pueda poner nuevamente al punto de equilibrio financiero”, precisó.

Además, la cooperativa enfrenta deudas urgentes. “Tiene unas acreencias que son muy, muy urgentes: acreencias laborales, una deuda con la DIAN, acreencias financieras con bancos y demás”. El monto total de estas deudas asciende a unos 28 mil millones de pesos, según cifras de la Superintendencia.