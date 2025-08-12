El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ambos sabíamos lo que era perder un padre siendo un niño: Pizarro lamenta asesinato de Miguel Uribe

La senadora por el Pacto Histórico, María José Pizarro expresó su profundo dolor por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, quien murió este 11 de agosto, dos meses y cuatro días después del atentado en su contra durante un mitin político, en el barrio Modelia, en Bogotá.

En diálogo con 6AM de Caracol Radio, Pizarro compartió sus reflexiones sobre el asesinato de Uribe Turbay y la importancia de la unidad en Colombia.

Noticia en desarrollo