6AM6AM

Programas

Ambos sabíamos lo que era perder un padre siendo un niño: Pizarro lamenta asesinato de Miguel Uribe

La senadora María José Pizarro recordó una imagen de Diana Turbay, madre de Miguel Uribe Turbay, sentada junto a su padre durante la primera declaración conjunta del M-19 y el Gobierno Nacional

Ambos sabíamos lo que era perder un padre siendo un niño: Pizarro lamenta asesinato de Miguel Uribe

Ambos sabíamos lo que era perder un padre siendo un niño: Pizarro lamenta asesinato de Miguel Uribe

04:29

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

María José Pizarro | Foto: Cortesía

Maria José Castro

La senadora por el Pacto Histórico, María José Pizarro expresó su profundo dolor por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, quien murió este 11 de agosto, dos meses y cuatro días después del atentado en su contra durante un mitin político, en el barrio Modelia, en Bogotá.

En diálogo con 6AM de Caracol Radio, Pizarro compartió sus reflexiones sobre el asesinato de Uribe Turbay y la importancia de la unidad en Colombia.

Noticia en desarrollo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad