DT de Fluminense luego de triunfo sobre América en Sudamericana: “Pudimos prácticamente eliminarlos”

Fluminense venció a América de Cali 1-2 en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana disputado en el Estadio Pascual Guerrero. El conjunto brasileño supo aprovechar las desatenciones del conjunto colombiano y estuvo con la diferencia de dos goles gran parte del juego, hasta que Cristian Barrios descontó al 90+3′, dándole esperanza de remontada en Río de Janeiro a la hinchada Escarlata.

Los brasileños vieron cómo al minuto 7 Yerson Candelo marcó en contra, luego de un intento de centro desde la derecha, y la descolocación del arquero Jorge Soto, quien ya se había jugado. Luego, al 15′, Agustín Canobbio le robó un balón a Jean Pestaña y puso el 0-2, pero pudo haber marcado un doblete al 69′, con una pelota que se estrelló contra el palo.

Renato Gaúcho y sus declaraciones tras vencer al América

En rueda de prensa, el técnico de Fluminense valoró el trabajo hecho por sus dirigidos y aseguró que fue “un gran partido”. Del mismo modo, se refirió a ese balón contra el palo de Canobbio, que para él pudo haber marcado “prácticamente” la eliminación de América.

“Fluminense jugó un gran partido. Sabíamos que tendríamos dificultades. América ya había vencido al Corinthians y al Bahía. Marcamos dos goles tempraneros, lo que le dio mayor tranquilidad al equipo. Me gustan mucho los jugadores colombianos; tenemos algunos en la plantilla. Estuvimos bajo mucha presión, pero supimos aguantar los ataques del rival, y el gol llegó al final. Eso es parte de la cuestión. Es un partido de 180 minutos, y ganamos la primera parte”, comenzó manifestando.

Luego, sobre la posibilidad de haber ampliado la ventaja a un 0-3, comentó: “Estábamos muy bien arriba, dos a cero. Tuvimos dos ocasiones claras, una de Everaldo al principio del segundo tiempo, después de que Canobbio le diera un golpe al larguero, pudimos haber marcado un tercer gol y prácticamente eliminar al América. Pero, por desgracia, el balón no entró. América siguió presionándonos. Es un buen equipo, y su afición también ayudó mucho. Desafortunadamente, para nosotros, encajamos ese gol al final”.

Gaúcho, continuó lamentando el hecho de haber concedido el gol del América en los últimos minutos del partido: “Claro, le dio más esperanzas al América, pero, como dije, es un partido de 180 minutos. Conseguimos un buen resultado aquí en Colombia, y ahora jugaremos los 90 minutos restantes en el Maracaná frente a nuestra afición, jugando a dos resultados. ¿Ya clasificamos a la siguiente ronda? No, no. Pero como dije, tenemos 90 minutos por jugar ahora frente a nuestra afición".

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Fluminense y América de Cali?

Fluminense disputó su primer partido enfrentando al América de Cali en toda su historia, y salió victorioso. Anteriormente, se había medido ante otros equipos colombianos, en total, en 14 duelos, con un saldo de solo tres derrotas (dos con Junior y una con Nacional) 10 triunfos y 1 empate.

El encuentro de vuelta entre Fluminense y América de Cali se disputará el martes 19 de agosto en el Estadio Maracaná, de Río de Janeiro, desde las 7:30 p.m., hora de Colombia.