Magisterio del Quindío protesta de brazos caídos por el no pago del retroactivo para 1700 docentes

Armenia

En las afueras del edificio de la gobernación del Quindío en Armenia, integrantes del Sindicato de Educadores, Suteq realizaron plantón de protesta donde exigen el pago del retroactivo a los 1700 docentes de los 11 municipios del departamento.

Desde el Suteq aseguran que no han efectuado acuerdos con la secretaria de educación de la gobernación para el pago del retroactivo y aseguran que si no les cancelan comenzarán protestas desde hoy denominadas brazos caídos hasta que la gobernación les pague.

A través de un comunicado, desde la gobernación del Quindío señalaron que los retroactivos de Educación serán pagados en agosto, tal y como se había concertado con SUTEQ

Según la gobernación del Quindío están pendientes de un trámite que se encuentra en manos de un tercero, para proceder con el pago de los retroactivos a los docentes y administrativos adscritos a la secretaría de Educación departamental, se encuentra el Gobierno del Quindío.

Tatiana Hernández Mejía, secretaria de educación explicó que “la situación se debe a que la relación de pagos de seguridad social se encuentra en etapa de validación por parte de Asopagos y la parametrización de la plataforma del sistema Humano en Línea (con el que se maneja la nómina de todo el país) a cargo de la empresa Soporte Lógico.

La funcionaria agregó “Una vez contemos con el visto bueno de la planilla, continuaremos con este trámite, y haremos los desembolsos una vez todo este verificado, dentro del mes de agosto, que fue lo concertado con el SUTEQ, el pasado mes de julio y ratificado en agosto”

Posición del Sindicato de Educadores

En Caracol Radio Armenia hablamos con Jair Carmona del Sindicato de Educadores del Quindío y explicó “la verdad, no es cierto que nosotros hayamos acordado con el señor gobernador o con Tatiana Hernández, Secretaria de Educación el pago del retroactivo en X o Y fecha. Lo decimos, es que eso es no es negociable.

Nosotros nos dimos cuenta que había inconvenientes a nivel nacional con las plataformas, con la elaboración de nóminas y hemos sido pacientes. Es cierto la Secretaría de Educación, pago actualizado el mes de junio y el mes de julio. Pero nos están debiendo retroactivo salarial de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Y la verdad es que, a raíz de la queja de los docentes, la súplica de los maestros, pues nos vemos obligados a estar aquí hoy en la plaza pública exigiéndole al gobierno departamental el pago inmediato de ese retroactivo.

Y agregó “Es que hay una cosa que hay que decir, es que esa plata que está en este momento en las arcas del departamento genera un dinero muy importante y ese dinero no se va a ver reflejado en las cuentas de los maestros. A nosotros nos pagan el dinero tal y como nos lo ganamos cada mes. Si ese dinero se viera reflejado en nuestras cuentas, pues a lo mejor te estaríamos hablando de otra cosa. Por eso hoy estamos aquí exigiendo el pago inmediato y el retroactivo salarial.

Protesta de brazos caídos

El vocero del Suteq agregó “tenemos la orientación para los maestros que a partir de hoy como no han pagado el retroactivo salarial, le hemos dicho a los compañeros maestros brazos caídos después de las 10 de la mañana, es decir, los maestros van a estar en las instituciones educativas después de las 10 de la mañana con los estudiantes, pero no van a trabajar clase. Vamos a estar durante toda la jornada allí porque es claro que tenemos que responder por nuestros estudiantes, hay que estar vigilantes del país, hay que respetar, pero esa es la orientación que tenemos para todos los maestros.

¿Se tiene un estimado de cuánto le pueden deber a los maestros?

Yo diría que un maestro en promedio podría estar dejando de recibir en este momento de retroactivo 2 millones y medio y creería que un poco más. Entonces, usted multiplique eso por 1700 maestros que es aproximadamente la nómina del departamento del Quindío, más el pago de los administrativos, es un dinero bastante importante que está en las arcas del departamento.