Magisterio de Ibagué entra en paro por el no pago del retroactivo 2025

Protesta maestros del Tolima por el no pago de salarios

Más de 70 mil estudiantes de los colegios públicos de Ibagué no tendrán clase desde este 11 de agosto y hasta que la Secretaría de Educación Municipal le pague a los maestros el retroactivo 2025.

Según Jessiel Melendro, presidente del sindicato de maestros del Tolima, el cese de actividades se mantendrá hasta que los recursos se vean reflejados en las cuentas de los educadores.

“La semana pasada acordamos un paro teniendo en cuenta que a la fecha no se cancelado el retroactivo al magisterio de Ibagué, entonces nos mantendremos en cese de actividades, esa plata es muy importante para los maestros”, dijo el directivo Sindical.

Por otra parte, en los otros 46 municipios del Tolima sí habrá clase debido a que la Secretaría de Educación departamental sí hizo el giro de los recursos el pasado viernes para las poblaciones no certificadas.

Los estudiantes en Ibagué no reciben clases desde el pasado miércoles 6 de agosto debido a que el jueves 7 fue festivo, el viernes 8 el magisterio tuvo el día libre por el inicio de los juegos del sector y ahora arrancan la semana en cese de actividades.