Robo masivo en Suba, Bogotá: “10 ladrones entraron a mi casa, nos amordazaron y se llevaron todo”

El pasado viernes 14 de febrero varios conjuntos que se encontraban en el sector de lagos de Torca, Localidad de Suba, fueron víctimas de un robo masivo, en donde más de 10 hombres entraron a los inmuebles, amordazaron a los inquilinos y se llevaron gran parte de sus pertenencias.

En 6AM Hoy x Hoy de Caracol Radio, Yolanda, una de las víctimas del robo masivo, relató lo que ella vivió aquella noche en la que varios delincuentes entraron a su casa y se llevaron todo lo que tenía.

“Nos acostamos muy temprano, nos timbraron y yo me levanté. Pensé que era mi hijo porque había salido. Cuando pregunté, me dijeron que era un guarda y que se había reventado un tubo. Yo pensé que era cierto porque regaron agua debajo de mi puerta. Yo abrí y me empujaron varios tipos y me tiraron al piso. Me golpearon a mi y a mi hija”, relató la víctima del robo.

Yolanda asegura que se trataba de al menos 10 hombres, los cuales entraron a su apartamento, y en el transcurso de dos horas y media las amordazaron, las amenazaron de muerte y las torturaron. “Nos amordazaron en el cuarto, nos pusieron medias veladas en la boca. A mi hija la asfixiaban con una cobija (…) yo solo me acerqué a mi hija y le dije: Ora porque nos van a matar.”, continuó Yolanda.

Los delincuentes sabían cuántas personas vivían en el apartamento

Yolanda cuenta que los delincuentes sabían quiénes vivían en el inmueble y en los apartamentos contiguos, pues uno de los delincuentes les preguntó por el paradero de su hijo, el cual se encontraba fuera.

“Los tipos sabían quiénes vivían en el apartamento, sabían del otro apartamento, que habían salido y no estaban. Les robaron todo, también les destruyeron varios muebles. Seguramente pensaron que estaban en un sitio de millonarios, pero somos gente honesta, no tengo ninguna pensión”, continuó Yolanda.

La vícitma asegura que la administración les informó que se trataba de un grupo de 40 personas que se habían coordinado para realizar el robo masivo en las instalaciones del conjunto.

Las autoridades confirmaron que la suma monetaria de los elementos que fueron robados del conjunto residencial asciende a los 100 millones de pesos.