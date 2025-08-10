Frustran robo de $10 millones en Tunjuelito: capturan a un sospechoso y otro logra escapar

Colombia

La Policía Nacional, a través de uniformados adscritos a la Estación de Policía Tunjuelito, frustró el robo de un bolso con $10 millones de pesos y capturó a uno de los presuntos responsables.

Según el reporte oficial, todo comenzó cuando un ciudadano denunció que dos personas en una motocicleta de alto cilindraje lo habían despojado de su dinero.

Intervención policial

En medio de la persecución, uno de los sospechosos intimidó a los policías con un arma de fuego. “Fue en ese momento cuando uno de los uniformados accionó su arma de dotación y logró neutralizarlo”, indicó la institución. El hombre, de 25 años, resultó herido y fue trasladado bajo custodia a un centro asistencial.

En su poder fueron hallados:

Un arma de fuego.

Un bolso tipo morral con $10 millones en efectivo.

La motocicleta usada para la huida.

El segundo implicado escapó y es buscado por las autoridades.

Balance de seguridad en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, en lo corrido del año, se han registrado:

Más de 22.913 capturas por diversos delitos.

916 armas de fuego ilegales incautadas.

Esto representa un incremento del 25 % frente al año anterior.

La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea 123.