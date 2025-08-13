La Guajira estrena planta desalinizadora que beneficiará a más de 7.000 habitantes

Puerto Estrella, en la Alta Guajira, está a punto de recibir un impulso histórico en el acceso a agua potable con la puesta en marcha de una moderna planta desalinizadora, alimentada por energía solar, que convertirá agua de mar en agua apta para el consumo humano. El proyecto, que tuvo un costo cercano a los 6.800 millones de pesos, beneficiará a más de 7.000 habitantes de seis comunidades.

La obra, ubicada a casi seis horas del casco urbano de Uribia, enfrentó retos logísticos y de seguridad: “Nos robaron cuatro vehículos, uno se volcó en carretera y lidiamos con vías destapadas y condiciones extremas del desierto”, relató Andreina García, gerente de la empresa de Servicios Públicos ESEPGUA.

Redes domiciliarias y carrotanques

El plan incluye tanques de almacenamiento, zonas administrativas, parques infantiles y la creación de una asociación de usuarios encargada de la operación, así como un club defensor del agua para promover su cuidado.

El sistema está dotado con una planta de ósmosis inversa y redes domiciliarias llevará agua directamente a más de 120 viviendas en Puerto Estrella, además de contar con un carrotanque para abastecer comunidades cercanas.

García explicó que durante los próximos seis meses, el equipo técnico permanecerá en la zona en fase de prueba y puesta en marcha, afinando la operación de los paneles solares y baterías para garantizar un suministro estable.

La gerente indicó que este es el único proyecto de este tipo que se ha culminado en el municipio de Uribia, luego de que Olmedo López, Exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, procesado por corrupción, anunciara proyecto similar, lo que generó preocupación por duplicidad de proyectos

