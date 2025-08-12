Más de 900 habitantes en Tabio, Cundinamarca accederán a agua potable por medio de nuevo sistema

Son 972 habitantes de una de las siete veredas del municipio de Tabio, Cundinamarca, al norte de Bogotá, quienes tendrán acceso de forma continua, por primera vez en la historia, a agua potable por medio de la instalación de una nueva tubería por parte de la gobernación.

La obra consiste en la instalación de casi seis mil metros de tubería, que abastecerán la parte alta, el centro y las viviendas distribuidas por la zona, incluido un colegio al que asisten cerca de 500 estudiantes del centro poblado El Bote. Por lo tanto, la población ya no dependerá de un sistema veredal que funciona únicamente en temporada seca.

La red de distribución funcionará gracias a la instalación de 5.977 metros de una tubería PVC de 3 pulgadas, que conectará la zona alta del pueblo con el área central.

La primera parte, tiene una longitud de cerca de tres mil metros para abastecer de agua potable el lugar donde se encuentra la institución educativa.

Además, la tubería tendrá una longitud de 635 metros para el suministro del recurso en el centro del pueblo con cinco salidas que suman 2.334 metros para proveer a las viviendas del resto de El Bote.

El alcalde de Tabio, Carlos Julio, le agradeció a la Gobernación de Cundinamarca por la viabilidad de este proyecto y aseguró tomar la responsabilidad de “ejecutarlo y que sea una realidad”.

Una inversión de 2.500 millones

Este nuevo sistema, que se conectará al Plan Maestro de Acueducto Urbano, aprovechará la conducción por gravedad desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable que recoge río Frío, garantizando un suministro constante y de alta calidad, según la Gobernación de Cundinamarca.

El desarrollo de esta obra es posible por un convenio entre Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. y la Empresa de Servicios Públicos de Tabio (EMSERTABIO).

El gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, Jorge Enrique Machuca, informa que: “Esta operación tendrá una inversión de 2.292 millones de pesos más una interventoría de 300 millones de pesos”.

Por su parte, el gerente de EMSERTABIO, Fredy Felacio, se compromete a que “este proyecto terminará el racionamiento de agua para este sector de Tabio y tendremos un trabajo continuo para que este suministro sea 24/7”.