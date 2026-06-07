Capturan a hombre señalado de abusar presuntamente de dos menores de edad en Magangué

Por medio de una orden judicial emitida por el Juzgado Tercero Promiscuo municipal de Magangué Bolívar, la Policía Nacional a través de su policía judicial de Infancia y Adolescencia capturó a un hombre, presuntamente implicado en las agresiones sexuales de las que fueron víctimas dos sobrinas menores de 4 y 5 años.

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Los aberrantes hechos habrían acontecido en el barrio Maracana del municipio de Magangué. Al parecer, el investigado aprovechaba las oportunidades de su parentesco con las víctimas para someter a las menores a que accedieran a sus pretensiones sexuales.

El presunto agresor sexual, accedía carnalmente a sus sobrinas de 4 y 5 años de edad, dentro del modus operandi una vez practicaba estos vejámenes, procedía a bañar y cambiar a las niñas para evitar dejar rastro o fluidos.

Las investigaciones también se pudieron establecer que su hijastra habría sido otras víctimas de sus fechorías. Al parecer, práctico actos lascivos y libidinoso a su hijastra a quien mantenía amenazada y coaccionada”, precisó la institución armada, añadiendo que registra anotaciones en el sistema SPOA por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años.

Por estos hechos, el hombre fue capturado en la carrera 4 Calle 16, Parque de las Naranjas, situado en el barrio Centro, Magangué, por uniformados de la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia.

Posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En audiencias preliminares un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

“No escatimamos esfuerzos para ver tras las rejas a todos aquellos que arremetan contra la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso seguimos invitando a los padres de familia a estar más pendientes de sus hijos y a actuar cuando noten comportamientos inusuales. El silencio, la soledad y el aislamiento social son algunas señales que podrían indicar que están siendo víctimas de acoso o abuso sexual”, señalo el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional en el departamento de Bolívar invita a denunciar estos casos marcando a la línea 123 o al 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poder actuar de manera rápida y oportuna.