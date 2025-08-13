Megatanque de Siete de Abril reinicia operaciones tras labores de limpieza

El Tanque Siete de Abril, ya se encuentra operando con normalidad luego de culminar exitosamente el mantenimiento preventivo programado por la empresa Triple A, finalizado el martes 12 de agosto.

La compañía informó que el restablecimiento del servicio se llevó a cabo de forma gradual desde la mañana del martes 12 de agosto, una vez concluyeron las labores de llenado y desinfección que comenzaron la noche del lunes. Durante ese proceso, que se extendió hasta las primeras horas del martes, se activaron movimientos de válvulas que permitieron reanudar el suministro de agua por gravedad desde el tanque hacia los sectores del suroccidente de Barranquilla y parte de Soledad.

Aunque durante la jornada del martes se presentaron bajas presiones, cambios en la coloración del agua y suspensiones momentáneas del servicio —situaciones propias de la normalización del sistema—, Triple A aseguró que estos efectos fueron temporales y no comprometieron la calidad del agua.

¿Por qué se hizo este mantenimiento en el tanque?

El mantenimiento del Tanque Siete de Abril se realizó en cumplimiento del Decreto 1575 de 2007, que exige revisiones periódicas a los depósitos de agua destinados al consumo humano.

La intervención incluyó vaciado, lavado interno, sellado de juntas, desinfección y revisión técnica de los sistemas de entrada y salida. Además, durante el tiempo de intervención, los sectores abastecidos por este tanque fueron alimentados a través de bombeo desde la Estación Ciudadela.

¿A qué barrios beneficia el Tanque Siete de Abril?

Entre los barrios beneficiados con el restablecimiento se encuentran Evaristo Sourdis, Los Olivos I, Por Fin, Me Quejo, La Manga, La Esmeralda, Los Rosales, Lipaya, Carrizal, Ciudad Modesto, y en Soledad: Manantial, Don Bosco, Villa Selene, Los Almendros y La Candelaria.

Triple A destacó que líderes comunitarios acompañaron y supervisaron los trabajos, validando cada fase del proceso. La compañía agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró su compromiso con el mantenimiento de la infraestructura y la garantía de un servicio de acueducto seguro y eficiente.