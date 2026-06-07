Cartagena pedaleó unida para celebrar sus 493 años

Desde las primeras horas de la mañana, cientos de participantes se dieron cita para recorrer las calles de Cartagena en un ambiente de alegría, integración y sana convivencia, demostrando una vez más que el deporte es una herramienta para unir a la ciudadanía.

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A lo largo de los aproximadamente 16 kilómetros de recorrido, los ciclistas disfrutaron de algunos de los escenarios más representativos de la ciudad, entre ellos la histórica Torre del Reloj, principal acceso a la Ciudad Amurallada; el emblemático Castillo de San Felipe de Barajas; el Cerro de La Popa; la Calle del Arsenal, El Reloj Floral y otros espacios que reflejan la riqueza histórica, cultural y patrimonial de Cartagena. Cada pedalazo permitió a los participantes redescubrir lugares que hacen parte de la identidad cartagenera y que hoy continúan siendo símbolo de orgullo para propios y visitantes.

Durante el recorrido, cada parada en los puntos emblemáticos de la ciudad se convirtió en un espacio para disfrutar, admirar y capturar momentos especiales. Los participantes aprovecharon para tomarse fotografías, contemplar las vistas y compartir en medio de la riqueza arquitectónica y paisajística de Cartagena, haciendo de cada estación una experiencia memorable que combinó deporte, turismo y orgullo por la ciudad.

La actividad transcurrió con total normalidad y contó con una masiva participación de ciudadanos que disfrutaron de una experiencia segura, organizada y llena de energía positiva. Sonrisas, fotografías y muestras de entusiasmo acompañaron el recorrido de principio a fin, Con iniciativas como esta, la alcaldía de Cartagena a través del IDER sigue promoviendo la actividad física, la apropiación de los espacios públicos y el sentido de pertenencia por una ciudad que avanza, se transforma y celebra su historia sobre ruedas.