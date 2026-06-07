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07 jun 2026 Actualizado 23:19

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Cartagena pedaleó unida para celebrar sus 493 años

Cartagena vivió una gran jornada de deporte, recreación y celebración durante el ciclopaseo “Yo Ruedo por Cartagena, Mi Superciudad”, organizado por el IDER y la Alcaldía Mayor de Cartagena

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Desde las primeras horas de la mañana, cientos de participantes se dieron cita para recorrer las calles de Cartagena en un ambiente de alegría, integración y sana convivencia, demostrando una vez más que el deporte es una herramienta para unir a la ciudadanía.

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A lo largo de los aproximadamente 16 kilómetros de recorrido, los ciclistas disfrutaron de algunos de los escenarios más representativos de la ciudad, entre ellos la histórica Torre del Reloj, principal acceso a la Ciudad Amurallada; el emblemático Castillo de San Felipe de Barajas; el Cerro de La Popa; la Calle del Arsenal, El Reloj Floral y otros espacios que reflejan la riqueza histórica, cultural y patrimonial de Cartagena. Cada pedalazo permitió a los participantes redescubrir lugares que hacen parte de la identidad cartagenera y que hoy continúan siendo símbolo de orgullo para propios y visitantes.

Durante el recorrido, cada parada en los puntos emblemáticos de la ciudad se convirtió en un espacio para disfrutar, admirar y capturar momentos especiales. Los participantes aprovecharon para tomarse fotografías, contemplar las vistas y compartir en medio de la riqueza arquitectónica y paisajística de Cartagena, haciendo de cada estación una experiencia memorable que combinó deporte, turismo y orgullo por la ciudad.

La actividad transcurrió con total normalidad y contó con una masiva participación de ciudadanos que disfrutaron de una experiencia segura, organizada y llena de energía positiva. Sonrisas, fotografías y muestras de entusiasmo acompañaron el recorrido de principio a fin, Con iniciativas como esta, la alcaldía de Cartagena a través del IDER sigue promoviendo la actividad física, la apropiación de los espacios públicos y el sentido de pertenencia por una ciudad que avanza, se transforma y celebra su historia sobre ruedas.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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