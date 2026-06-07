Un capturado y un menor aprehendido cuando escapaban en moto con elementos hurtados en Cartagena

Los operativos contra el hurto no se detienen. Uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un presunto delincuente y aprehendieron a un adolescente en el sur de la ciudad.

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La oportuna denuncia ciudadana permitió que las patrullas de vigilancia de la Zona de Atención Policial del barrio Santa Clara identificaran e interceptaran a ‘Cristhian’, de 19 años, y a un adolescente de 17 años, quienes se movilizaban en una motocicleta y coincidían con las características suministradas por la comunidad como presuntos responsables de un hecho de hurto.

Al practicarles un registro a persona, los uniformados hallaron en su poder un teléfono celular, una cadena de oro, dos anillos y dinero en efectivo, elementos que habían sido reportados como hurtados.

A los presuntos delincuentes les fue inmovilizada una motocicleta de color negro, la cual es objeto de investigación para establecer si habría sido utilizada en la comisión de otros delitos en esta zona de la ciudad.

Los elementos recuperados fueron devueltos a su propietario, quien agradeció la rápida reacción de los uniformados. Entre tanto, el capturado, el adolescente aprehendido y la motocicleta incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de definir su situación judicial.

“El trabajo permanente de nuestros uniformados ha permitido importantes resultados en la lucha contra el delito. En lo corrido del año, se han capturado 3.065 personas por diferentes conductas punibles, de las cuales 481 han sido por el delito de hurto”, manifestó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional invita a los cartageneros a continuar cooperando, bajo absoluta reserva, con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, comunicándose a la línea de emergencia 123.