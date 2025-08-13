Gobierno alista millonaria inversión para conexión terrestre en el sur del país

Popayán

Con el proyecto llamado El Estanquillo–Popayán se pavimentarán 37 kilómetros de vías terciarias, se intervendrán 65 puntos críticos con el fin de mejorar la resistencia de las vías, se construirán además 14 túneles que totalizan 17,9 kilómetros, se realizarán 62.4 kilómetros de doble calzada, se creará la variante El Estanquillo–Timbío y se construirán 125 nuevos puentes vehiculares y 15 puentes peatonales.

Esta obra beneficiará a más de 400 mil personas de los municipios de Chachagüí, Tominango y Mercaderes. Además, se beneficiarán los habitantes de corregimientos y veredas que se encuentren entre los municipios de Pasto y El Estanquillo.

Adicionalmente, este proyecto creará 180 mil empleos y se destinarán más de 150 mil millones de pesos en obras sociales y compensaciones económicas a los habitantes de las comunidades del Cauca, Nariño y Putumayo.

Este proyecto daría inicio en diciembre de este año

Según lo proyectado desde el ministerio, en diciembre de este año se entregarán los estudios y diseños correspondientes. Este trabajo tendrá dos años para la fase inicial, en donde se preparará y planificará todos los aspectos de la obra, otros 4 años para la construcción y 18 años de operación y mantenimiento.

“Este proyecto reducirá los tiempos de desplazamiento y mejorará la seguridad vial en esta región del país, asimismo, resaltó que es una obra que contará con inversiones por más de 8 billones de pesos.” dijo la Ministra de Transporte María Fernanda Rojas

“Este es un corredor que conecta vidas, oportunidades y territorios. Desde el Gobierno del Cambio estamos comprometidos con obras que integren a las regiones y fortalezcan la competitividad del país, priorizando siempre el bienestar de las comunidades”, añadió la jefe de esta cartera.

Este proyecto se suma a la reparación de la vía 5G Buga – Buenaventura

Con una inversión de 3,66 billones de pesos se realizará el proyecto 5G Buga – Buenaventura el cual busca la rehabilitación de 15 kilómetros,la construcción de 35 kilómetros de una nueva calzaday el mantenimiento de los 128 km Origen – Destino del corredor vial(Buenaventura– Loboguerrero–Buga).

Esta obra beneficia a más de tres millones de habitantes en siete municipios, entre ellos, Buenaventura – Dagua – Calima (Darién) – Restrepo – La Cumbre - Yotoco – Buga, y en general el Valle del Cauca.

“El proyecto de quinta generación Buga – Buenaventura es clave para el suroccidente del país, sus obras traerán enormes beneficios, dado que mejoran la eficiencia en la movilidad de carga yreducen el tiempo de desplazamiento hacia y desde el puerto de Buenaventura” expresó Oscar Torres presidente de la ANI.