Cundinamarca invierte más de $3.000 millones de pesos en la vía Bojacá-El Corzo

Cundinamarca

La vía que conecta el municipio de Bojacá con el sector rural de El Corzo es alta importancia en el departamento de Cundinamarca ya que es principalmente utilizada para el transporte de productos agrícolas y ganaderos , para el transporte de los habitantes hacía la zona urbana o como paso a otros municipios rurales.

En sectores cercanos a Bojacá, la vía tiene partes pavimentadas, sin embargo con la época de lluvias, se presentan huecos o derrumbes. En las zonas rurales, el estado de la carretera es una trocha.

Esta vez la Gobernación de Cundinamarca priorizó este corredor con una inversión por más de $3.000 millones de pesos.

“Estamos desarrollando la construcción de cunetas en un tramo vial de cinco kilómetros, y el mantenimiento de la carpeta asfáltica en algunos sectores donde se encuentra deteriorado el pavimento”, dijo Libey García, ingeniero de la empresa interventora.

El proyecto presenta un avance físico del 29,5 %, que corresponde a la construcción de aproximadamente 2,7 km de cunetas con un ancho promedio de 1,7 metros, las cuales están ubicadas en el costado derecho de la vía, sentido Bojacá–El Corzo.

Esta intervención permitirá un mejor drenaje y busca garantizar una mayor durabilidad del corredor.