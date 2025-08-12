Acuerdo entre Gobierno Nacional y Organizaciones Sindicales beneficiaría a un millón de empleados

Este acuerdo fue suscrito entre el Ministerio de Trabajo junto con las organizaciones sindicales, las cuales están conformadas por los Sindicatos, Federaciones, Confederaciones y Centrales Sindicales, luego de 40 días de negociación.

En lo pactado se condensaron todas las peticiones en materia salarial para trabajadores estatales, en donde se beneficiarán más de un millón doscientos mil empleados. Entre lo pactado, se tendría un incremento de dos puntos porcentuales por encima de la inflación 7% y el próximo año una cifra similar. De igual manera se discutió remuneraciones adicionales como el aumento de la prima de servicio y otros puntos que mejoran temas económicos.

¿Cómo se incrementa el salario mínimo en Colombia?

Según el Artículo 56 de la Constitución, el país cuenta con una comisión permanente llamada Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales la cual está integrada por las centrales obreras, gremios de empresarios y el Ministerio del Trabajo. Una de sus funciones es determinar el crecimiento del salario mínimo en el país.

Para determinar esta política salarial se evalúan diferentes variables económicas y sociales, como la inflación, el índice de precios al consumidor, el crecimiento económico y la capacidad de pago de las empresas.

Entre los compromisos se incluye la radicación del proyecto de ley de garantías sindicales, avanzar en la construcción de consensos sobre el mejoramiento de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, y la atención de las violencias basadas en género.

“Este acuerdo es histórico y simboliza la confianza en la negociación colectiva como motor de cambios. Además, demuestra que cuando hay disposición al diálogo y voluntad política, es posible avanzar en la consecución de importantes acuerdos colectivos para el país y sus trabajadores” dijo el Ministro del Trabajo Antonio Sanguino.

Reforma Laboral en Colombia

De igual manera el jefe de esta cartera mencionó que se está haciendo una inspección, vigilancia y control en todo el país, con el fin de constatar que se están cumpliendo las disposiciones de cumplimiento inmediato de la reforma laboral.

Estas disposiciones son los recargos dominicales y festivos que ahora son de 80% sobre el salario base, y el cumplimiento de la jornada laboral ya que esta se redujo de 46 horas semanales a 44 horas semanales, las cuales deben cumplirse durante la jornada diurna que se comprende desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche.