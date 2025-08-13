Gobernación de Bolívar ordena desembargo a deudas por impuesto vehicular de vigencias 2024 y 2025

Cartagena

Ante los incidentes por los cuales las plataformas digitales de la Gobernación de Bolívar dejaron de funcionar, la Oficina de Cobro Coactivo ha determinado desembargar todas las obligaciones correspondientes a las vigencias 2024 y 2025, concernientes a deudas por impuesto vehicular.

Una vez restablecido el sistema, los usuarios tendrán 15 días para ponerse al día con las obligaciones, ya que una vez cumplido este periodo se librarán nuevos embargos.

Por instrucciones del gobernador Yamil Arana, solo se expedirán órdenes de embargos correspondientes a la vigencia 2024.

Ataque cibernético a servicios digitales de la Gobernación

Un incidente cibernético registrado en las últimas horas afectó los servidores de la Gobernación de Bolívar, ocasionando la suspensión temporal de sus trámites y servicios en línea.

La interrupción impactó a cientos de usuarios que diariamente acceden a la página web institucional y a otras plataformas digitales para realizar gestiones ante la administración departamental.