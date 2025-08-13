Gobernación de Bolívar adjudicó la construcción de cuatro nuevos comedores escolares

Cartagena

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, reafirma su compromiso con el derecho a una alimentación digna y oportuna para los niños, niñas y adolescentes del departamento, al adjudicar el proyecto de construcción de cuatro nuevos comedores escolares en los municipios de San Jacinto, Montecristo, Margarita y El Carmen de Bolívar.

Esta inversión impulsa la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Bolívar y consolida la estrategia “Más comida caliente”, enfocada en garantizar raciones preparadas en sitio, saludables y de calidad, que promuevan el bienestar integral de la comunidad educativa.

La ejecución del proyecto comenzará en el segundo semestre de este año y contará con una inversión superior a los $5.000 millones, beneficiando directamente a 2.601 estudiantes de las siguientes instituciones:

• Institución Etnoeducativa El Paraíso – San Jacinto

• Institución Educativa Minera de Montecristo – Montecristo

• Institución Educativa Guataca Sur – Sede Principal – Margarita

• Institución Educativa El Hobo – El Carmen de Bolívar

Cómo se recordará, más de la mitad de las instituciones oficiales del departamento cuentan con preparación de comidas en el sitio, lo que repercute en una mejor alimentación para los estudiantes.

Más que infraestructura, estos nuevos comedores serán espacios de integración comunitaria, donde se fortalecen los lazos entre estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo. Se promoverán hábitos alimenticios saludables y se consolidarán entornos escolares más dignos, seguros y acogedores.

“Estamos construyendo un Bolívar donde los niños encuentren en la escuela un espacio de cuidado, bienestar y oportunidades. Más comedores significan más comida caliente y más razones para que nuestra población estudiantil permanezca en el sistema educativo y culmine sus estudios con dignidad”, expresó el gobernador Yamil Arana.

Con esta adjudicación, Bolívar da un paso firme hacia un sistema educativo más equitativo, donde el acceso a la alimentación escolar no sea un privilegio, sino un derecho garantizado.

La preparación de los alimentos en sitio garantiza raciones frescas, calientes y balanceadas, lo que mejora el rendimiento académico, fortalece los hábitos saludables y, sobre todo, promueve la permanencia escolar de miles de niños, niñas y adolescentes bolivarenses.