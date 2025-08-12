Gobernación de Bolívar llevó atención integral y reparación colectiva a vereda Las Margaritas

Cartagena

Con el firme compromiso de llegar hasta las comunidades más alejadas y garantizar que ninguna víctima del conflicto armado quede sin atención, la Gobernación de Bolívar, en cabeza de Yamil Arana Padaui, a través de la Secretaría de Paz, Víctimas y Reconciliación, desarrolló una Jornada de Atención Itinerante en la vereda Las Margaritas, un lugar de difícil acceso en el municipio de El Carmen de Bolívar.

Esta acción hizo parte del cumplimiento de las medidas del Plan Integral de Reparación Colectiva y del Plan de Retorno y Reubicación de la comunidad, con un despliegue institucional que con el que se garantizó el acompañamiento a las poblaciones víctimas.

Durante la jornada, se realizaron actividades recreativas y deportivas, incluyendo un torneo de fútbol con entrega de insumos como uniformes, balones, arcos, mallas, trofeos y medallas. Además, se llevaron a cabo servicios de salud como medicina general, odontología, pediatría, citología, vacunación, toma de electrocardiogramas, entrega de medicamentos y atención de enfermería.

También se desarrollaron actividades de bienestar social como rumba terapia, jornadas de belleza (peluquería, manicure y pedicura), entrega de calzado, juguetes y donaciones de alimentos como Bienestarina líquida y arroz fortificado.

La oferta institucional incluyó orientación del programa PAPSIVI, atención para la expedición de libreta militar, socialización de programas educativos del SENA y articulación con la ESE Municipal, la Secretaría de Salud, el ICBF, la Armada Nacional, voluntarios de Estética Francesa y el Banco de Alimentos.

Iván Sanes, secretario de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bolívar, señaló: “En Bolívar no hay comunidad demasiado lejana, son precisamente esos lugares los que más nos convocan. Con esta jornada seguimos reafirmando que las víctimas del conflicto son el centro de la gestión del gobierno departamental”.